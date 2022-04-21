Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам

Экспертиза останков, обнаруженных на вершине Фаррух, доказывает их принадлежность к азербайджанцам. Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники. Как известно, в конце мар

Экспертиза останков, обнаруженных на вершине Фаррух, доказывает их принадлежность к азербайджанцам.



Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники.



Как известно, в конце марта текущего года во время раскопок на вершине Фаррух на территории Ходжалинского района были обнаружены останки. Над захоронениями не было надгробий и табличек, однако специалистами было установлено, что останки принадлежат тюркам-азербайджанцам Об этом позволяют судить антропологические особенности.



В то же время, вопреки утверждениям армянской стороны, тела похоронены в хаотичном порядке без соблюдения обрядов, присущих христианству, в частности, григорианству. Кроме того, на останках обнаружены следы насилия и ударов тупыми предметами, а в захоронениях выявлены многочисленные гильзы от патронов, что является очередным подтверждением тому, что это останки граждан Азербайджана, убитых в ходе Первой Карабахской войны. Расположение братской могилы за 10-15 км от населенных пунктов в высокогорной местности также позволяет судить о том, что это место не является традиционным захоронением.



И вовсе не случайно в распространенном армянами видеоматериале армянский “антрополог” Левон Епископосян, имя которого неизвестно научному сообществу, упоминает город Ходжалы. И уж совершенно безосновательно выглядят высказанные Левоном Епископосяном утверждения о том, что эти останки принадлежат армянам, якобы умершим в Ходжалы в 1992-1993 годах и, что территория их захоронения, удаленная на 12 км от города, является священным для армян местом. Наглядным доказательством беспочвенности доводов армянского "антрополога" является хотя бы отсутствие армянского религиозного памятника и могильника на территории захоронения.



Очевидно, что агитация армянской стороны, всерьез обеспокоенной обнаружением массового захоронения на вершине Фаррух, обусловлена желанием скрыть факты нарушения Арменией норм международного гуманитарного права и совершения преступлений против человечности во время Первой Карабахской войны и является ничем иным, как очередной попыткой ввести в заблуждение международное сообщество.



Мероприятия по идентификации останков продолжаются.