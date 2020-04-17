До сих пор арестованы 252 нарушителя карантинного режима

С 17 марта и по сегодняшний день по 9 уголовным делам в связи с нарушением особого карантинного режима в отношении 16 человек принята мера пресечения в виде ареста, 252 человек арестованы в административном порядке, 56 871 человек оштрафованы в административном порядке.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел республики, с 15 по 17 апреля обнаружены 6 объектов общепита, работающих в обход правил особого карантинного режима. Все владельцы объектов оштрафованы в административном порядке.

За прошедшие два дня за попытки пересечения постов и нарушения особого карантинного режима по стране в целом были оштрафованы 8 970 человек, 23 человека - арестованы в административном порядке, по 1 уголовному делу один человек привлечен в качестве подозреваемого.

Граждан призывают соблюдать правила личной гигиены, поступать в соответствии с мерами по самоизоляции, выходить из дома только по острой необходимости, минимально контактировать с другими людьми, при общении соблюдать дистанцию в 2 метра и следовать другим требованиям и решениям Оперативного штаба при Кабмине.