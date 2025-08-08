О нас

Происшествия
8 августа 2025 г. 10:05
Для тушения лесного пожара в Агдеринском районе привлечен вертолет

В Агдеринском районе вспыхнул лесной пожар, для ликвидации которого привлечены авиация и силы МЧС.

Как передает карабахское бюро Report, возгорание произошло в ночное время вблизи села Суговушан. Из-за горного рельефа огонь быстро распространился на лесной массив.

К месту происшествия направлен вертолет Авиационного отряда, а также силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Версия на английском языке Azerbaijan deploys helicopter to combat forest fire in Aghdara
Версия на азербайджанском языке ВидеоAğdərədə yanğının söndürülməsinə helikopter cəlb olunub

