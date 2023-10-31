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Директор Лянкяранского регионального центра лесного хозяйства арестован

Директор Лянкяранского регионального центра лесного хозяйства арестован В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по факту получения взятки директором Лянкяранского регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Амилем Абдуллаевым.
Происшествия
31 октября 2023 г. 19:47
Директор Лянкяранского регионального центра лесного хозяйства арестован

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по факту получения взятки директором Лянкяранского регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Амилем Абдуллаевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Были установлены обоснованные подозрения в получении Амилем Абдуллаевым взятки в размере 14 900 манатов в обмен на предоставление в пользование для различных целей земельного участка, находящегося на балансе Лянкяранского регионального центра лесного хозяйства.

На основании собранных по делу доказательств Амилу Абдуллаеву предъявлено обвинение по статье 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере) УК АР и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению всех обстоятельств, относящихся к уголовному делу.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin direktoru rüşvətə görə həbs edilib

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