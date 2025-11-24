Директор Loft Klinika арестован по делу о смертельном пожаре в Ясамале

Директор компании TAXES GROUP (Loft Klinika) Бахруз Пашаев арестован по делу о пожаре в многоэтажном доме в Ясамальском районе столицы, унесшем жизни трех человек.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры, продолжается предварительное расследование.

Следственная группа совместно с сотрудниками МЧС и экспертами осмотрела место происшествия, изъяла вещественные доказательства и провела многочисленные процессуальные действия. В результате всех этих мероприятий удалось установить, что пожар произошел в подвале многоэтажки, отметили в Генпрокуратуре.

Также следствием установлено, что директор компании TAXES GROUP (Loft Klinika), арендовавшей подвальные и нежилые помещения на первом этаже здания, Бахруз Пашаев нарушил правила пожарной безопасности, что повлекло гибель трех человек и иные тяжкие последствия.

"23 ноября Пашаев был задержан в качестве подозреваемого, а 24 ноября привлечен к ответственности по статье 225.3 УК Азербайджана - нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста", - добавили в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что следствие по делу продолжается, предпринимаются комплексные процессуальные и оперативно-следственные мероприятия для установления всех виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе произошел 21 ноября. В результате погибли жители - Арзу Гамбарлы, Самир Мамедов и Кенуль Гумбетова, еще 25 человек пострадали. Также нанесен материальный ущерб имуществу жильцов.