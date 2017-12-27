Директор клуба: Поиски альпинистов продолжаются - ФОТО

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Поиски пропавших альпинистов пока не дали результатов".

Об этом Report заявил директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Зия Гасымов.

Он отметил, что в настоящее время поиски продолжаются.

Напомним, что 3 члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившиеся 23 декабря 2017 года в поход из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, не вернулись обратно, связь с ними прервана. Поиски осуществляются со стороны команды из сотрудников ГПС, МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и членов FAIREX. К поискам привлечены вертолеты.