В Шеки директор детского сада обвиняется в присвоении 105 тыс. манатов

Директор детского сада №16 в городе Шеки обвиняется в присвоении 105 тыс. манатов бюджетных средств.

Директор детского сада №16 в городе Шеки обвиняется в присвоении 105 тыс. манатов бюджетных средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Дело расследуется в Шекинской районной прокуратуре на основе обращения гражданина, который заявил о многочисленных правонарушениях в данном учебном заведении.

В ходе расследования выявлены серьезные подозрения в том, что директор детского сада с 2019 по 2023 гг., злоупотребив своим служебным положением, присвоил бюджетные денежные средства в размере 105 тыс. манатов.

По факту в прокуратуре Шекинского района возбуждено дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР.