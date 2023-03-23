Диляра Алиева выписана из больницы

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на территории Абшеронского района заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева выписана из больницы.

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на территории Абшеронского района заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева выписана из больницы.

Об этом Report сообщил брат актрисы Вюсал Муртузалиев.

Он отметил, что Д.Алиева сможет принять участие в церемонии прощания и похоронах своего мужа, Огтая Алиева.

Похороны О.Алиева состоятся сегодня в Баку.

Напомним, 22 марта в результате дорожно-транспортного происшествия в Абшеронском районе погиб известный телепродюсер, режиссер, заслуженный деятель культуры Азербайджана Огтай Алиев.

В результате ДТП пострадала также находившаяся в машине народная артистка Мехрибан Заки.