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Диляра Алиева выписана из больницы

Диляра Алиева выписана из больницы Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на территории Абшеронского района заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева выписана из больницы.
Происшествия
23 марта 2023 г. 09:46
Диляра Алиева выписана из больницы

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на территории Абшеронского района заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева выписана из больницы.

Об этом Report сообщил брат актрисы Вюсал Муртузалиев.

Он отметил, что Д.Алиева сможет принять участие в церемонии прощания и похоронах своего мужа, Огтая Алиева.

Похороны О.Алиева состоятся сегодня в Баку.

Напомним, 22 марта в результате дорожно-транспортного происшествия в Абшеронском районе погиб известный телепродюсер, режиссер, заслуженный деятель культуры Азербайджана Огтай Алиев.

В результате ДТП пострадала также находившаяся в машине народная артистка Мехрибан Заки.

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Версия на азербайджанском языке Dilarə Əliyeva xəstəxanadan evə buraxılıb

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