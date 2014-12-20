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    Девять человек погибли в Марокко, пытаясь добраться до Испании на лодке

    Более 3,4 тысячи африканских мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Лодка с нелегальными эмигрантами перевернулась у берегов Марокко, погибли не менее девяти человек.

    Как передает Report со ссылкой на РОСБАЛТ, в спасательной операции участвовали суда военного флота и два полицейских вертолета. Удалось спасти 21 человека, также были найдены тела девятерых погибших, в том числе троих детей.

    Марокко является популярным перевалочным пунктом у мигрантов, направляющихся в Испанию. По данным ООН, в текущем году более 3,4 тыс. африканских мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море на лодках.

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