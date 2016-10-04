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    Найденную мертвой в Кузнецке женщину похоронят в Азербайджане

    Причины смерти выясняются

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Женщину, найденную мертвой в российском Кузнецке, похоронят в Азербайджане. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, труп 24-летней девушки был обнаружен днем 1 октября у 5-ти этажного жилого дома на улице Правды.

    Причины смерти пока выясняются. Установлено, что у погибшей остались двое детей: девочки в возрасте четырех и двух лет.

    Супруг забрал тело погибшей жены в Азербайджан, чтобы похоронить женщину на родине.

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