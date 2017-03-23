Депутата гордумы Архангельска Гусейна Алиева отправили в СИЗО на два месяца

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сегодня народного избранника от партии "Родина" Гусейна Алиева, задержанного на днях в Архангельске при получении взятки, отправили под стражу. По решению суда он проведет в СИЗО ближайшие два месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, суд отклонил ходатайство адвоката об освобождении политика под залог, хотя родственники были готовы внести сумму в миллион рублей (29790.04 маната).

Однако следователи считают, что Г.Алиев может скрыться от государственных органов в Азербайджане, где имеет недвижимость. В итоге их ходатайство об аресте было удовлетворено.

Член комитета гордумы по финансам и бюджету подозревается в получении взятки в крупном размере. Согласно рабочей версии следствия, ему заплатили 7000 долларов за оформление неназванному заинтересованному лицу удостоверения помощника депутата городской думы Архангельска. При этом никаких преференций, кроме права посещать заседания гордумы, этот документ не даёт.