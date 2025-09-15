Депутат Верховного Меджлиса Нахчывана требует подал в суд на женщину за клевету
15 сентября, 2025
19:02
Депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Али Аббасов обратился в Шарурский районный суд с требованием привлечь жительницу района Симузар Юсифову к уголовной ответственности.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, депутат утверждает, что женщина оклеветала его, и требует ее наказания по статье 147 (клевета) Уголовного кодекса.
Жалоба Аббасова в порядке частного обвинения принята к производству Шарурским районным судом. Рассмотрение дела назначено на 22 сентября.
В случае удовлетворения иска женщине грозит до трех лет лишения свободы.
