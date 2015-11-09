Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса понес тяжелую утрату.

Как сообщает Report, скончался брат депутата Гусейнбалы Мираламова Алирза Мираламов.

Напомним, что сын Алирзы Мираламова Рашад Мираламов сейчас находится в заключении. По решению Бакинского суда по тяжким преступлениям он приговорен к пожизненному заключению.

Отметим, что согласно распространенной Генеральной прокуратурой информации, 17 июля 2012 года в центре отдыха "Тысяча и одна ночь" на территории Сабаильского района произошел инцидент со смертельным исходом. В ходе следствия было выявлено, что Рашад Мираламов совершил преднамеренное убийство Рамала Байрамова из пистолета Макарова, а также попытку убийства Самеда Мансимова, Эльмара Сулейманова и других. Он был обвинен по ст. 120.2.4, 120.2.5, 120.2.10, 120.2.11, 29, 120.2.7, 182.2.3, 182.2.4, 182.3.2, 182.3.3 (вымогательство с угрозой применения насилия) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) УК.