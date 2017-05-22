DemirBank подал в суд на Grand Motors

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ ОАО DemirBank подал в суд на ООО Grand Motors.

Как сообщает Report, банк, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №2, выдвинул требование о взыскании долга.

Суд частично удовлетворил исковые требования. Не согласившись с решением суда, ООО Grand Motors подало апелляционную жалобу.

Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что основанный в 2005 году ООО Grand Motors на рынке Азербайджана осуществляет деятельность в строительном, сельскохозяйственном секторах, а также в сфере развлечений и отдыха. Компания осуществляет продажу и импорт грузовых автомобилей и тяжелой техники в Азербайджан.

Один из ведущих в Азербайджане банков - ОАО DemirBank был основан 6 октября 1989 года, действовал под названием "Azerdemiryolbank". Банк с 16 октября 2009 года осуществляет деятельность под названием DemirBank.