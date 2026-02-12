Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 14:07
    Дело Рамиза Мехдиева: Ганимат Зайидов и Фуад Гахраманлы заочно арестованы

    В отношении главного редактора газеты "Азадлыг" Ганимата Зайидова и зампредседателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы избрана мера пресечения в виде ареста заочно.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении СГБ Азербайджана, которая раскрыла сегодня некоторые детали громкого дела вокруг Рамиза Мехтиева.

    Согласно материалам следствия, Ганимат Зайидов с начала 2013 года по просьбе главы ПНФА Али Керимли, который также привлечен к обвинению по данному делу, наладил тайные связи с представителями иностранных спецслужб. Он обещал обеспечение стратегических интересов соответствующего государства в случае прихода к власти Керимли, включая постепенное вступление Азербайджана в ОДКБ.

    Также по версии следствия, в ночь с 14 на 15 июля 2020 года, когда азербайджанские граждане вышли на марш в Баку в поддержку армии и против армянской агрессии, Али Керимли поручил Фуаду Гахраманлы и другим своим сторонникам присоединиться к шествию. Им поручили организовать небольшие группы, затем, заменяя патриотические лозунги провокационными призывами, создать хаотичную ситуацию, контролируя толпу воспользоваться этой ситуацией, захватить административные здания Милли Меджлиса и "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

    Али Керимли, Фуаду Гахраманлы и Ганимату Зайидову предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства) УК Азербайджанской Республики.

    Фуад Гахраманлы и Ганимат Зайидов находятся за пределами страны и объявлены в розыск, судом избрана мера пресечения в виде ареста заочно, отметили в СГБ.

    Qənimət Zahid və Fuad Qəhrəmanlı barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib
