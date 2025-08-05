Дело о взятках за незаконный допуск к меддеятельности передано в суд

15:39

Уголовное дело в отношении должностных лиц, обвиняемых в получении взяток за создание условий для незаконной медицинской деятельности, направлено в суд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией по факту незаконных действий должностных лиц Министерства здравоохранения.

В ходе следствия установлены обоснованные подозрения в том, что Саида Рустамова, занимавшая должность начальника отдела кадров, науки и образования Минздрава, действуя в сговоре с Рухией Магеррамовой - главным специалистом - старшим инспектором того же отдела, а также Лятафет Джаббаровой - бывшей начальницей отдела аккредитации Центра общественного здравоохранения и реформ и другими членами коррупционной сети, систематически получали взятки от множества лиц, оказывая за вознаграждение незаконные услуги. В частности, занимались изменением медицинской специализации врачей, обеспечивали допуск к сертификационным экзаменам, дающим право на занятие медицинской или фармацевтической деятельностью (в том числе в сфере пластической хирургии), выдавали поддельные сертификаты с фальсифицированными положительными оценками, незаконно влияли на решения других должностных лиц.

Также установлены факты легализации Саидой Рустамовой денежных средств, полученных преступным путем, через приобретение недвижимости.

На основании собранных доказательств Саиде Рустамовой предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 193-1.3.2 (легализация преступных доходов в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица - торговля влиянием), 313 (служебный подлог).

Рухие Магеррамовой и Лятафет Джаббаровой предъявлены обвинения в пособничестве по аналогичным статьям.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении указанных лиц избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должностей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Предварительное расследование в отношении других причастных продолжается.