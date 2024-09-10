Дело о пожаре в перинатальном центре с гибелью 7 младенцев передано в суд

16:43

Завершено расследование по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре, в котором погибли 7 новорожденных, еще 4 человека получили травмы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 9 сентября дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

По данным ведомства, ущерб, нанесенный в результате пожара, составил 361 тыс. манатов.

Отметим, что инцидент произошел 9 января 2024 года, тогда и было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия, проведенного Следственным управлением Генеральной прокуратуры, возникли обоснованные подозрения, что после назначения Мехрибан Абаскулиевой директором Центра 27 декабря 2022 года, в 2 раза возросло число пациентов, поступающих в центр. Все это привело к дополнительной нагрузке на электросеть центра и к последующему пожару.

Также установлено, что Абаскулиева, заведующий отделением Гамлет Мустафаев и заведующий вспомогательными службами Эльнур Ахмедли не устранили нарушения, несмотря на соответствующие предписания Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Абаскулиевой предъявлены обвинения по статьям 308.2 и 225.3 Уголовного кодекса, Мустафаев и Ахмедли — по статье 225.3.