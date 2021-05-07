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Дело арестованного экс-замминистра направлено в суд

Дело арестованного экс-замминистра направлено в суд Обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств
Происшествия
7 мая 2021 г. 10:17
Дело арестованного экс-замминистра направлено в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Азербайджана Рафига Байрамова.

Как сообщает Report, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглы и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглы использовали свои должностные полномочия и совершили многочисленные противоправные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

Решением суда, 8 мая 2020 года в ходе обыска, проведенного Службой госбезопасности по служебным и домашним адресам Рафига Байрамова и Закира Султанова, были обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств, полученных должностными лицами, денежные средства, хранящиеся в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделенных из государственного бюджета для проведения необходимых работ по сохранению, восстановлению, реконструкции и охране исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и богатством азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела, проводимого Службой государственной безопасности, Рафиг Байрамов привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, служебного подлога, Закир Султанов - по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения.

Уголовное дело Закира Султанова выделено в отдельное производство.

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Версия на азербайджанском языке Həbsdə olan sabiq nazir müavininin işi məhkəməyə göndərilib

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