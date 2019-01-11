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    Дашкесанец разрушил установленную в центре города новогоднюю елку

    Дашкесан. 11 января. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе 41-летний мужчина нанес себе увечья. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент отмечен в городе Дашкесан. 

    Местный житель Пярвиз Абдуллаев 1978 г.р. по неизвестным пока причинам разрушил в центре города новогоднюю елку, разбил установленные вокруг елки лампы и ранил себя ножом в левую руку. 

    Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Упавший П.Абдуллаев также получил травмы головы и ребер. 

    Факт расследуется отделением полиции Дашкесанского района. 

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