Дашкесанец разрушил установленную в центре города новогоднюю елку

https://report.az/storage/news/06127dbf5e95810b5ba96500b5c963b6/a60c1b38-823d-49d2-9911-5c0960f9431f_292.jpg
Дашкесан. 11 января. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе 41-летний мужчина нанес себе увечья.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент отмечен в городе Дашкесан.
Местный житель Пярвиз Абдуллаев 1978 г.р. по неизвестным пока причинам разрушил в центре города новогоднюю елку, разбил установленные вокруг елки лампы и ранил себя ножом в левую руку.
Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Упавший П.Абдуллаев также получил травмы головы и ребер.
Факт расследуется отделением полиции Дашкесанского района.
Valeh DadaşovАвтор новости