Дагестанская таможня задержала азербайджанца с 6 кг незадекларированной икры

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Черную икру весом больше 6 кг изъяли у гражданина Азербайджана при попытке ввезти ее в Россию, сообщает Report со ссылкой на издание "Дагестанская Правда".

Инцидент произошел на Магарамкентском таможенном посту. Во время таможенного контроля и оформления багажа и ручной клади граждан, прибывших в Россию из Азербайджана, у одного из них был обнаружен незадекларированный товар – черная икра общим весом 6,4 кг.

Незаконно перемещаемая икра изъята и направлена на экспертизу. По ее результатам решится вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.