Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано

Спикера Сената Казахстана Маулена Ашимбаева в кулуарах заседания палаты попросили высказать мнение о возможных причинах крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау и прокомментировать распространяемую информацию о характере повреждений разбившегося борт

Делать выводы о характере повреждений на борту самолета по распространившимся фото- и видеоматериалам еще рано.

Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сказал, комментируя возможные причины крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау и информацию о характере повреждений внешней обшивки.

"Характер этих повреждений, причины катастрофы сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия, привлечены представители специальных структур Казахстана, Азербайджана, России. Вместе с представителями этих стран работают наши специалисты. И сразу делать какие-то выводы по фотографиям – это спекуляция, это необоснованные заявления. "Разгонять" такого рода оценки, мне кажется, сейчас неправильно и неэтично", – сказал Ашимбаев на брифинге в Сенате, отвечая на вопросы.

"Дайте поработать экспертам" – сказал вице-премьер о слухах про обстрел самолета.

Накануне в Актау вице-премьера Каната Бозумбаева, возглавившего межведомственную комиссию, во время брифинга спросили про странные отверстия на обшивке самолета и о том, могут ли это быть следы обстрела.

"Следственно-оперативная группа, межведомственная создана. Со мной приехали как эксперты-криминалисты, так и эксперты из нашей Авиационной администрации. Именно которые такие воздушные инциденты расследуют. Они в рамках уголовного дела все доказательства соберут, сделают необходимую экспертизу и, соответственно, [определят] причину падения... Расшифровка ящика и так далее, конечно, опубликуем. Преждевременно делать заявления", – ответил Бозумбаев.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.