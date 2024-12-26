О нас

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано Спикера Сената Казахстана Маулена Ашимбаева в кулуарах заседания палаты попросили высказать мнение о возможных причинах крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау и прокомментировать распространяемую информацию о характере повреждений разбившегося борт
Происшествия
26 декабря 2024 г. 12:29
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано

Делать выводы о характере повреждений на борту самолета по распространившимся фото- и видеоматериалам еще рано.

Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сказал, комментируя возможные причины крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау и информацию о характере повреждений внешней обшивки.

"Характер этих повреждений, причины катастрофы сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия, привлечены представители специальных структур Казахстана, Азербайджана, России. Вместе с представителями этих стран работают наши специалисты. И сразу делать какие-то выводы по фотографиям – это спекуляция, это необоснованные заявления. "Разгонять" такого рода оценки, мне кажется, сейчас неправильно и неэтично", – сказал Ашимбаев на брифинге в Сенате, отвечая на вопросы.

"Дайте поработать экспертам" – сказал вице-премьер о слухах про обстрел самолета.

Накануне в Актау вице-премьера Каната Бозумбаева, возглавившего межведомственную комиссию, во время брифинга спросили про странные отверстия на обшивке самолета и о том, могут ли это быть следы обстрела.

"Следственно-оперативная группа, межведомственная создана. Со мной приехали как эксперты-криминалисты, так и эксперты из нашей Авиационной администрации. Именно которые такие воздушные инциденты расследуют. Они в рамках уголовного дела все доказательства соберут, сделают необходимую экспертизу и, соответственно, [определят] причину падения... Расшифровка ящика и так далее, конечно, опубликуем. Преждевременно делать заявления", – ответил Бозумбаев.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Senatının spikeri: Təyyarə qəzası ilə bağlı nəticə çıxarmaq hələ tezdir
Версия на английском языке Speaker of Kazakh Senate: Too early to draw conclusions

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
26 декабря 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi