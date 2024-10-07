ЦИУТ: Водители из свадебных кортежей создают препятствия для других участников движения

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при Министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) обратился к водителям, нарушающим правила дорожного движения при следовании в составе свадебных кортежей.

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при Министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) обратился к водителям, нарушающим правила дорожного движения при следовании в составе свадебных кортежей.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Отмечено, что указанные водители включают стоп-сигналы и занимают все полосы движения, создавая искусственные пробки на дорогах.

"Наблюдения показывают, что некоторые водители в свадебных кортежах нарушают правила маневрирования и мешают свободному движению других транспортных средств. В то же время сопровождающие автомобиль жениха и невесты не соблюдают правила остановки и стоянки на дорогах возле дворцов бракосочетания, и как следствие, создают препятствия для проезда других машин", - говорится в обращении.

ЦИУТ просит водителей из свадебных кортежей следовать друг за другом по правой полосе проезжей части, чтобы не создавать пробок.