ЦИУТ обратился к водителям в связи с началом учебного года

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана обратился к водителям в связи с началом учебного года.

Об этом Report сообщили в ЦИУТ.

Отмечено, что в начале каждого учебного года многие родители, привозящие детей в школу на личных автомобилях, а также большинство студентов, являющихся водителями, не соблюдают правила дорожного движения, что приводит к искусственным пробкам на улицах и проспектах столицы, а также на дорогах вблизи образовательных учреждений. Подобные ситуации также приводят к дополнительным потерям времени для других участников дорожного движения, пользующихся общественным транспортом.

Дороги вокруг образовательных учреждений столицы, на прилегающих улицах и проспектах контролируются сотрудниками ЦИУТ с помощью камер видеонаблюдения. В случае возникновения ситуаций, приводящих к пробкам, помимо информирования сотрудников дорожной полиции, на светофорах в различных направлениях будет включен режим "зеленой волны".

Учитывая вышесказанное, ЦИУТ рекомендует родителям, привозящим детей в школу на личных автомобилях, а также студентам по возможности оставлять свои автомобили на подземных и наземных парковках и паркингах, не парковаться в местах, где запрещена остановка и стоянка.