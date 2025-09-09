ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    ЦИУТ обратился к водителям в связи с началом учебного года

    Происшествия
    • 09 сентября, 2025
    • 10:09
    ЦИУТ обратился к водителям в связи с началом учебного года

    Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана обратился к водителям в связи с началом учебного года.

    Об этом Report сообщили в ЦИУТ.

    Отмечено, что в начале каждого учебного года многие родители, привозящие детей в школу на личных автомобилях, а также большинство студентов, являющихся водителями, не соблюдают правила дорожного движения, что приводит к искусственным пробкам на улицах и проспектах столицы, а также на дорогах вблизи образовательных учреждений. Подобные ситуации также приводят к дополнительным потерям времени для других участников дорожного движения, пользующихся общественным транспортом.

    Дороги вокруг образовательных учреждений столицы, на прилегающих улицах и проспектах контролируются сотрудниками ЦИУТ с помощью камер видеонаблюдения. В случае возникновения ситуаций, приводящих к пробкам, помимо информирования сотрудников дорожной полиции, на светофорах в различных направлениях будет включен режим "зеленой волны".

    Учитывая вышесказанное, ЦИУТ рекомендует родителям, привозящим детей в школу на личных автомобилях, а также студентам по возможности оставлять свои автомобили на подземных и наземных парковках и паркингах, не парковаться в местах, где запрещена остановка и стоянка.

    учебный год школы студенты ЦИУТ полиция Баку
    NİİM yeni tədris ili ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Последние новости

    11:27

    Сахиба Гафарова: Мирные инициативы Трампа имеют исключительно важное значение для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    11:27

    В Бакинском метро готовятся внедрить оплату проезда по распознаванию лица

    Инфраструктура
    11:27

    Глава комитета Милли Меджлиса: Вашингтонские договоренности приблизили мир в регионе

    Внутренняя политика
    11:25

    За восемь месяцев из госбюджета Азербайджана возвращено более 202 млн манатов

    Финансы
    11:21

    Олег Григоров: В Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев

    Другие страны
    11:19

    Спикер Милли Меджлиса: Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии

    Милли Меджлис
    11:17

    Ифтехар Анис: Конфликты в Азии могут нарушить важные морские торговые пути

    Другие страны
    11:17

    Сахиба Гафарова: Вашингтонские договоренности имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона

    Внутренняя политика
    11:13

    Из Гянджи открылся первый автобусный рейс в Кяльбаджар

    Инфраструктура
    Лента новостей