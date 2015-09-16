​Число задержанных в связи с убийством в Габале радикальных экстремистов достигло 18-ти

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В связи с совершенным в прошлом году в Габале преступлением задержаны еще два человека.

Как сообщает Report, об этом отмечается в совместной информации пресс-служб министерства внутренних дел и Генпрокуратуры.

Напомним, что 24 ноября 2014 года было возбуждено уголовное дело по факту убийства в собственном доме из огнестрельного оружия жителя Габалы Вахида Вахабова.

В ходе расследования выяснилось, что сосед В.Вахабова Джошгун Керимбейли рассказал своим близким друзьям, членам радикальной экстремистской группы, ранее судимым Нуреддину Халилову, Мушвигу Микаилову, Рашаду Гашимли и Ахмеду Керимову о своем зажиточном соседе. 24 ноября 2014 года, приехав на угнанном автомобиле в Габалу, преступники ворвались ночью в дом В.Вахабова. Выстрелом из огнестрельного оружия они убили владельца дома, а его супруге нанесли телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры были задержаны еще двое уклонившихся от следствия членов преступной группы - Джошгун Керимбейли и Ахмед Керимов.

Таким образом, количество арестованных членов данной преступной группы достигло 18-ти.

В настоящее время неотложные следственные действия по делу и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.