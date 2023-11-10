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Число погибших в тяжелом ДТП в Шуше возросло до 6

Число погибших в тяжелом ДТП в Шуше возросло до 6 Число погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в селе Дашалты под Шушой.
Происшествия
10 ноября 2023 г. 00:25
Число погибших в тяжелом ДТП в Шуше возросло до 6

Число погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в селе Дашалты под Шушой.

Как передает Report, водитель автомобиля, житель села Алилламбейли Сабирабадского района Эльвин Аббасов, получивший в результате аварии серьезные травмы, скончался в больнице, где проходил лечение.

Напомним, что ДТП произошло 4 ноября в селе Дашалты Шушинского района. Водитель автомобиля марки Nissan Navara Эльвин Аббасов не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся и загорелся.

Пассажиры Э.Аббасова Кямиль Гайбалыев, Рашад Атакишиев, Шахбаз Исаев, Эльданиз Гасанов, Гумбат Гумбатов заживо сгорели на месте происшествия. Погибшие являются сотрудниками одной из дорожно-строительных компаний, функционирующих на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada ağır yol qəzasında ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb

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