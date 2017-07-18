Число погибших в тяжелой аварии на трассе Алят-Астара достигло 5 человек - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в тяжелой аварии, которая произошла 13 июля на проходящей по Гарадагскому району Баку части трассы Алят-Астара достигло 5 человек.

Как сообщает Report, пострадавшая в аварии и госпитализированная в Клинический медцентр Гахраманова Агиля Джангасан гызы скончалась 17 июля в реанимационном отделении, несмотря на усилия врачей.

Авария произошла в результате столкновения трех автомобилей. Заснувший за рулем водитель автомобиля марки "Камаз" с прицепом столкнулся с едущим впереди другим автомобилем марки "Камаз", а в грузовик с прицепом въехал едущий сзади микроавтобус марки "Мерседес". Вместе с ним в транспортном средстве находилось 9 человек. Трое погибли на месте происшествия, еще один скончался позже в больнице.