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    Число погибших в аварии в Газахском районе выросло до 3 человек - ФОТО

    Скончался пострадавший в аварии 34-летний Ниямеддин Велиев

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в аварии в Газахском районе выросло до 3 человек.

    Как сообщает Report, скончался пострадавший в аварии на автомагистрали Баку-Газах 34-летний Ниямеддин Велиев.

    Отметим, что автомобиль, двигавшийся на большой скорости, врезался в тротуар, в результате чего скончались водитель - житель Газахского района 35-летний Эльфаг Бейимов и пассажир 25-летний Ширхан Ахмедов. Остальные 3 пассажира - 22-летний Сянан Аббасзаде, 34-летний Ниямеддин Велиев и 21-летний Видади Мамедов с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Газахский диагностический центр.

    По факту ведется расследование.

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