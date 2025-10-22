Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 78 человек

    Происшествия
    • 22 октября, 2025
    • 19:42
    Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 78 человек

    Число погибших в результате сильных дождей и наводнений в пяти мексиканских штатах достигло 78 человек, еще 23 человека числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает El Universal.

    На утренней пресс-конференции в Национальном дворце президент Мексики Клаудия Шейнбаум отметила, что государство начало выдавать материальную помощь пострадавшим в штатах Идальго, Пуэбла, Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Веракрус.

    Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb

