Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 78 человек

Число погибших в результате сильных дождей и наводнений в пяти мексиканских штатах достигло 78 человек, еще 23 человека числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает El Universal.

На утренней пресс-конференции в Национальном дворце президент Мексики Клаудия Шейнбаум отметила, что государство начало выдавать материальную помощь пострадавшим в штатах Идальго, Пуэбла, Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Веракрус.