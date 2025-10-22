Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb
Hadisə
- 22 oktyabr, 2025
- 20:04
Meksikanın beş ştatında güclü yağışlar və daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb, 23 nəfər isə hələ də itkindir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Universal" məlumat verib.
Milli Sarayda keçirilən mətbuat konfransında Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbaum qeyd edib ki, hökumət İdalqo, Puebla, Keretaro, San Luis Potosi və Verakrus ştatlarında zərərçəkənlərə maliyyə yardımı etməyə başlayıb.
