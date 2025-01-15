Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан

Черные ящики потерпевшего крушение под Актау самолета AZAL доставлены в Казахстан из Бразилии и переданы уполномоченной комиссии для дачи заключения.

Черные ящики потерпевшего крушение близ Актау пассажирского самолета AZAL доставлены в Казахстан из Бразилии и переданы уполномоченной комиссии для дачи заключения.

Как передает Report со ссылкой на российский СМИ, об этом заявили в Генпрокуратуре Казахстана.

"В тот же день (в день авиакатастрофы – ред.) была создана государственная комиссия по расследованию крушения воздушного судна. Расшифровка бортовых самописцев в компетенции данной комиссии", - добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также отметили, что в целях обеспечения полноты и всесторонности расследования по делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. "В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджанскую Республику и Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.