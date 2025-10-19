Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Часть Билясувара осталась без света

    Происшествия
    • 19 октября, 2025
    • 23:37
    Значительная часть города Билясувара осталась без света.

    Об этом муганскому бюро Report сообщили местные жители.

    По их словам, примерно в течение часа значительная часть города остается без света.

    ОАО "Азеришыг" сообщили, что перебои в подаче электроэнергии вызваны аварией.

    "В настоящее время в указанном районе работает бригада", - уточнили там.

    перебои с электричеством Билясувар
    Biləsuvar şəhərinin bir hissəsi elektriksiz qalıb

