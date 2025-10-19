Часть Билясувара осталась без света

Значительная часть города Билясувара осталась без света.

Об этом муганскому бюро Report сообщили местные жители.

По их словам, примерно в течение часа значительная часть города остается без света.

ОАО "Азеришыг" сообщили, что перебои в подаче электроэнергии вызваны аварией.

"В настоящее время в указанном районе работает бригада", - уточнили там.