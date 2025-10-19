Часть Билясувара осталась без света
Происшествия
- 19 октября, 2025
- 23:37
Значительная часть города Билясувара осталась без света.
Об этом муганскому бюро Report сообщили местные жители.
По их словам, примерно в течение часа значительная часть города остается без света.
ОАО "Азеришыг" сообщили, что перебои в подаче электроэнергии вызваны аварией.
"В настоящее время в указанном районе работает бригада", - уточнили там.
Последние новости
00:03
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения ЗангиланаВнутренняя политика
00:00
Проходит пять лет со дня освобождения ЗангиланаВнутренняя политика
23:54
Армия Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня в ГазеДругие страны
23:37
Часть Билясувара осталась без светаПроисшествия
23:33
МИД: Турция продолжит содействовать благополучию турок-киприотовВ регионе
23:26
Lufthansa может отменить из-за высоких налогов около 100 рейсов в ФРГДругие страны
23:16
Экс-игрок мадридского "Реала" перенес инсультФутбол
22:47
Видео
Астана готовится к визиту президента АзербайджанаВ регионе
22:37