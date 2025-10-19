Biləsuvar şəhərinin bir hissəsi elektriksiz qalıb
Hadisə
- 19 oktyabr, 2025
- 23:28
Biləsuvar şəhərinin böyük bir hissəsinə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb.
Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna rayon sakinləri məlumat veriblər.
Onların sözlərinə görə, təxminən bir saata yaxındır, şəhərin böyük bir hissəsi işıqsız qalıb.
Məsələ ilə bağlı "Azərişıq" ASC-dən bildirilib ki, elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranmasına baş vermiş qəza səbəb olub.
"Hazırda qeyd edilən ərazidə briqada işləyir", - deyə, qurumdan bildirilib.
