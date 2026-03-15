Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на топливо в США
Другие страны
- 15 марта, 2026
- 05:19
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможным влиянием высоких цен на топливо на результаты промежуточных выборов в Конгресс.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.
Отвечая на вопрос о возможных политических последствиях роста цен на бензин, Трамп отметил: "Я совершенно не обеспокоен".
Промежуточные выборы в Конгресс США должны состояться в ноябре 2026 года.
