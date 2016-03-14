Центробанк подал в суд на очередной банк с ликвидированной лицензией

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подал в суд на открытое акционерное общество Bank of Azerbaijan, лицензия которого ликвидирована.

Как сообщает Report, ЦБА выдвинул требование о начале процедуры банкротства.

1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, представитель акционеров ОАО Bank of Azerbaijan подал апелляционную жалобу.

Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что в январе этого года решением Правления ЦБА была ликвидирована лицензия Bank of Azerbaijan из-за того, что совокупный капитал не соответствовал минимальной сумме, коэффициент адекватности совокупного капитала был ниже 3%, банк не мог исполнять обязательства перед кредиторами. В соответствии с требованиями ст.ст. 51 и 52 закона "О банках", с того дня назначен временный администратор банка.