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    Центробанк подал в суд на очередной банк с ликвидированной лицензией

    Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подал в суд на открытое акционерное общество Bank of Azerbaijan, лицензия которого ликвидирована.

    Как сообщает Report, ЦБА выдвинул требование о начале процедуры банкротства. 

    1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, представитель акционеров ОАО Bank of Azerbaijan подал апелляционную жалобу. 

    Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что в январе этого года решением Правления ЦБА была ликвидирована лицензия Bank of Azerbaijan из-за того, что совокупный капитал не соответствовал  минимальной сумме, коэффициент адекватности совокупного капитала был ниже 3%, банк не мог исполнять обязательства перед кредиторами. В соответствии с требованиями ст.ст. 51 и 52 закона "О банках", с того дня назначен временный администратор банка. 

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