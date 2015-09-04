Центр сейсмологической службы: Землетрясение в районах ощущалось силой в 6-5-4 и 3 балла

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение, которое произошло сегодня в Шеки, в близлежащих районах республики ощущалось силой в 6-5-4 и 3 балла. Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Отметим, что сегодня в 09.49 по местному времени в 29 км юго-восточнее Шеки на территории Шекинского района произошло землетрясение. В эпицентре подземные толчки ощущались силой в 7 баллов.