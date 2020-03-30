Центр обратился к международной общественности в связи с "выборами" в Карабахе

Центр анализа международных отношений распространил заявление в связи с т.н. "выборами", которые планируется провести 31 марта на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"31 марта 2020-го года захватнический режим планирует провести очередные нелегитимные выборы в руководство (президентские и парламентские выборы) незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. В период, когда в мире стремительно распространяется пандемия коронавирусной инфекции, во всем мире откладываются массовые мероприятия и собрания людей, захватнический режим не отступается от своих политических игр, что еще раз демонстрирует безразличное отношение к жизни и здоровью проживающих в оккупации людей. Следует отметить, что подобные политические спектакли на оккупированных и подвергшихся этнической чистке территориях Азербайджана являются фактом грубого нарушения законодательства Азербайджанской Республики и всех норм и принципов международного права.

Решение Европейского суда по правам человека от 16 июня 2015 года по делу "Чирагов и другие против Армении", призывающее к восстановлению прав граждан Азербайджана, пострадавших от вооруженной агрессии Армении против нашей страны, в очередной раз доказало, что вся ответственность на оккупированных территориях ложится на Армению, т.н. "Нагорно-Карабахский" режим совершенно незаконен и не имеет политической легитимности.

Предыдущие незаконные выборы такого типа не имеют никакой законной силы, они никоим образом не могут изменить факт оккупации азербайджанских земель. На оккупированных территориях, признанных на международном уровне территориями Азербайджана, проведение каких-либо выборов, формирование органов власти и выражение воли народа может осуществляться только на основе законодательства Азербайджанской Республики с участием центральных органов власти и всех граждан.

Проводимые на оккупированных территориях Азербайджана и ранее аналогичные "выборы" получили соответствующую политическую оценку международных организаций и государств.

В заключение хотим с сожалением отметить, что указанные незаконные выборы являются показателем захватнической политики и неконструктивной позиции руководства Армении в урегулировании конфликта. В ответ на политику агрессии Армении Азербайджан призывает мировую общественность поддерживать урегулирование конфликта с равным участием азербайджанской и армянской общин региона в рамках территориальной целостности Азербайджанской Республики и быть более принципиальными в соответствующей оценке, данной проведенным в регионе предыдущим незаконными выборам".