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C банковских карт граждан за сутки похищено более 30 тыс. манатов

C банковских карт граждан за сутки похищено более 30 тыс. манатов
Происшествия
8 мая 2025 г. 10:20
C банковских карт граждан за сутки похищено более 30 тыс. манатов

За сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 30 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, 7 мая с карт граждан были похищены суммы в размере от 8 до 12 082 манатов. Мошенники использовали различные способы, чтобы получить доступ к средствам.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных" инвестициях, страховании, трудоустройстве за границей и других операциях, якобы связанных с безопасностью банковских счетов.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların bank kartlarından daha 30 min manatdan çox vəsait oğurlanıb

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