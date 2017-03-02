Бывший руководитель Texnikabank даст показания на суде сотрудников МНБ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде прошло очередное судебное заседание по делу начальника 2-го отдела Управления предварительного следствия Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вусала Алекперова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева отметили, что проходящего по делу свидетелем председателя Правления ОАО "Texnikabank" Этибара Алиева нет в Азербайджане и он приедет из Турции в воскресенье.

Затем прошли слушания по эпизоду потерпевшего бизнесмена Эльшана Мадатова.

В качестве свидетеля показания дал Кяляш Гафаров.

Он сказал, что часто встречался и беседовал с зятем Э.Мадатовым. Свидетель заявил, что Э.Мадатова беспокоили из МНБ и требовали деньги: "В это время он попросил у меня материальной помощи. В целом я дал ему 15 тыс. долларов. Я позже узнал, что мой зять Эльшан Мадатов лишился своих денег в Texnikabank. Также поступили и с другим моим зятем Мехраджем Гурбановым".

Затем адвокат В.Алекперова Ульви Мамедов выступил с ходатайством. Он попросил допросить в суде следователей, расследующих уголовное дело №613. Судья не удовлетворил ходатайство.

Процесс продолжится 16 марта.