Бывший председатель правления Nikoil Bank обвиняется в присвоении 20 млн манатов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Стала известна сумма, присвоенная из банка бывшим председателем правления Инвестиционного коммерческого банка Nikoil Хамазой Василием Викторовичем.

Как стало известно Report, В.Хамаза присвоил из банка более 20 млн манатов.

В настоящее время в следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре продолжается расследование. Кроме того, ОАО Инвестиционный коммерческий банк Nikoil ведет расследование для выяснения суммы нанесенного ущерба. Сообщается, что сумма, присвоенная В.Хамазой из банка, может быть даже больше.

Напомним, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении экс-председателя правления Nikoil Bank Хамазы Василия Викторовича. Он обвиняется по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 179.3.2 (присвоение или растрата, в крупном размере) Уголовного кодекса.

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО Инвестиционный коммерческий банк Nikoil Хамазы Василия Викторовича.

Как сообщает Report, следствие по уголовным делам, возбужденным по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 179.3.2 (присвоение или растрата, в крупном размере) Уголовного кодекса, поручено Главному управлению по борьбе с коррупцией.

Постановлением гражданской коллегии Бакинского апелляционного суда от 23 июня 2017 года удовлетворен иск банка о возмещении ущерба, нанесенного бывшим председателем ОАО Инвестиционный коммерческий банк Nikoil В. Хамазой, решение суда первой инстанции по делу было ликвидировано, иск банка удовлетворен в полном объеме. При рассмотрении гражданского дела в Бакинском апелляционном суде было обнаружено наличие в действиях В. Хамазы преступных деяний, предусмотренных в статьях 308.1 и 179.3.2, было решено проинформировать об этом особым проставлением Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. На основе материала, собранного в результате проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследования на основе указанного особого проставления Бакинского апелляционного суда, 28 сентября 2017 года было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 179.3.2, ведение следствия поручено Главному управлению по борьбе с коррупцией.

Отметим, что объем ущерба, нанесенного бывшим председателем ОАО "Инвестиционный коммерческий банк Nikoil, не разглашается. Его местонахождение в настоящее время также неизвестно.

Напомним, что В. Хамаза был председателем правления банка с 2005 года до июля 2017 года. В этом году на посту председателя его сменил Николоз Шургая.