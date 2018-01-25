Бывший муж Ройи Айхан допрошен в суде

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу учредителя ООО "ЧП Агро" и "Чудо Печка" Чингиза Джалилова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева брат обвиняемого Парвиз Джалилов ответил на вопросы адвоката.

Он отметил, что взятые в банке кредиты были потрачены на открытие магазинов "Чудо Печка" и виноградарство.

Затем был допрошен сын обвиняемого Анар Джалилов, который отметил, что не работает: "В 2006 году в Bank Standard был взят кредит, который затем был погашен. У нас были хорошие взаимоотношения с банком. В 2011 году компания была оформлена на банк. Я лично брал кредит и купил на эти деньги машину. В 2006 году, придя в Bank Standard, я подписал документы. Но не знаю какие документы я подписал. И тех денег я не видел".

Ч.Джалилов отметил, что его сын только подписал документы в банке: "Эту работу проделали Гейдар Бабаев и его жена. Салим Криман взял деньги и посадил нас сюда".

А.Джалилов сказал, что в банке взят кредит приблизительно на 20 млн манатов, 15 млн из которых возвращены.

Напомним, что Анар Джалилов - бывший супруг заслуженной артистки Ройи Айхан.

Затем дал показания другой сын обвиняемого Теймур Джалилов. Он так же как и брат сообщил о том, что не работает.

По его словам, в 2006 году был взят кредит в банке на развитие компании: "Эти кредиты мы выплачивали. Я не знаю сколько на мое имя было взято кредитов".

Судья захотел допросить в суде в качестве свидетеля другого сына обвиняемого Асима Джалилова.

Ч.Джалилов отметил, что его сын не имеет никакого отношения к этому уголовному делу и находится за границей.

Судья же заявил, что в обвинительном акте отмечается имя А.Джалилова как свидетеля.

Далее в качестве свидетеля был допрошен Орхан Махмудов. Он сообщил, что был членом Правления Bank Standard, а в настоящее время работает в Фонде страхования вкладов: "В период моей работы компании были выданы кредиты. В то время у бывшего главы банка Салима Кримана и Чингиза Джалилова были близкие отношения".

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Криманом Салимом Эльдаровичем, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время уголовное дело Ч.Джалилова рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Имущество обвиняемого и его сыновей было оценено в 7 млн 300 тысяч манатов, на все имущество был наложен арест.

Напомним, что 28 сентября 2016 года было принято решение о привлечении С.Кримана к уголовному делу в качестве обвиняемого. Однако он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Решением Бинагадинского районного суда от 5 октября 2016 года в отношении С.Кримана была принята мера пресечения в виде ареста. Он также объявлен в розыск по линии Интерпола.