Бывший главврач Гедабекской районной поликлиники скончался в ДТП

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Установлены имена пострадавших в серьезной аварии в Шамкире.

Как сообщает западное бюро Report, это:

Житель села Поладлы Гедабекского района Ширинов Рауф Захид оглу 1985 г.р.

Житель Шамкирского района Аскерзаде Самир Физули оглу 1982 г.р.

Житель Шамкирского района Алиев Ризван Арзуман оглу 1992 г.р.

Житель Шамкирского района Гасанов Джейхун Джавад оглу 1984 г.р.

Напомним, что ранее сообщалось об аварии в селе Газымалылар. В результате столкновения автомобилей марок "Мерседес Бенц" и "Нива" от полученных тяжелых травм скончался пассажир "Нивы" Захид Ширинов 1955 г.р. - бывший главврач Гедабекской районной поликлиники. Сообщалось о 4 пострадавших в аварии. Они были госпитализированы.

Факт расследуется.