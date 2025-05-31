Бывший глава Совета старейшин Имишли арестован

Бывший председатель Совета старейшин (аксакалов) Имишлинского района Салех Самедов арестован.
Как сообщает Report, Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде четырех месяцев ареста по обвинению в присвоении имущества.
Ранее Салех Самедов участвовал в мероприятии, посвященном 9 Мая – Дню Победы над фашизмом, выступив с флагом СССР и георгиевской лентой – символом российской империи, закрепленной на груди.
По данным, распространенным Правлением Совета старейшин, Самедов допустил действия, порочащие репутацию организации, и грубо нарушил устав Совета. 13 мая он был освобожден от должности и исключен из состава Совета старейшин Азербайджана.
Согласно сведениям, полученным от его родственников, арест произведен Службой государственной безопасности.