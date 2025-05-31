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Бывший глава Совета старейшин Имишли арестован

Бывший глава Совета старейшин Имишли арестован Бывший председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов арестован.
Происшествия
31 мая 2025 г. 16:25
Бывший глава Совета старейшин Имишли арестован

Бывший председатель Совета старейшин (аксакалов) Имишлинского района Салех Самедов арестован.

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде четырех месяцев ареста по обвинению в присвоении имущества.

Ранее Салех Самедов участвовал в мероприятии, посвященном 9 Мая – Дню Победы над фашизмом, выступив с флагом СССР и георгиевской лентой – символом российской империи, закрепленной на груди.

По данным, распространенным Правлением Совета старейшин, Самедов допустил действия, порочащие репутацию организации, и грубо нарушил устав Совета. 13 мая он был освобожден от должности и исключен из состава Совета старейшин Азербайджана.

Согласно сведениям, полученным от его родственников, арест произведен Службой государственной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə İmişli Ağsaqqallar Şurasının keçmiş sədri barəsində həbs qərarı verib

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