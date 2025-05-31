Бывший глава Совета старейшин Имишли арестован

Бывший председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов арестован.

Бывший председатель Совета старейшин (аксакалов) Имишлинского района Салех Самедов арестован.

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде четырех месяцев ареста по обвинению в присвоении имущества.

Ранее Салех Самедов участвовал в мероприятии, посвященном 9 Мая – Дню Победы над фашизмом, выступив с флагом СССР и георгиевской лентой – символом российской империи, закрепленной на груди.

По данным, распространенным Правлением Совета старейшин, Самедов допустил действия, порочащие репутацию организации, и грубо нарушил устав Совета. 13 мая он был освобожден от должности и исключен из состава Совета старейшин Азербайджана.

Согласно сведениям, полученным от его родственников, арест произведен Службой государственной безопасности.