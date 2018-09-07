Бывший директор Наркологического центра отказался давать показания в суде

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованных в связи с пожаром в Наркологическом центре - бывшего директора учреждения Тельмана Мамедгасанова, инженера по охране труда и безопасности, ответственного за пожарную безопасность Центра Махира Абдуллаева, обвиняемого в поджоге Магомеда Мамедова и его врача, завотделом Афет Мамедовой.

Как сообщает Report, на прошедшем в Бакинском суде по тяжким преступлениям процессе под председательством судьи Азера Пашаева бывшему директору центра Тельману Мамедгасанову предложили дать показания. Однако, он заявил, что на данном этапе не желает давать показания.

На процессе в качестве потерпевшего лица показания дала Ругийя Алиева. Она отметила, что 26 февраля ее супруг уехал на лечение в наркологический диспансер: "Спустя 4-5 дней произошел пожар. Супруг задохнулся от дыма. Некоторое время он пролежал в больнице, однако никаких улучшений не было. Вскоре он скончался".

Потерпевший Шараф Эйвазов заявил, что во время пожара потерял брата: "О пожаре в Наркологическом центре я узнал из интернета. Затем нам позвонили из Исполнительной власти и попросили прийти в морг".

Судебный процесс продолжится 11 сентября.

Отметим, что 2 марта в Баку в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку произошел пожар.

По факту было возбуждено уголовное дело. В результате принятых мер по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель Баку Магомед Мамедов, получающий лечение в центре с диагнозом "нарушения психики и поведения в результате употребления алкоголя". Во время предварительного допроса М.Мамедов признался в совершении преступления и заявил, что решил свести счеты с жизнью в знак протеста против предвзятого отношения к нему членов семьи и нежелания лечиться в Наркологическом центре. С этой целью 2 марта в 06:00 он закутался в палате в одеяло и поджог его с намерением совершить суицид. Испугавшись распространения пламени в другие палаты, он покинул центр, как только открылась дверь отделения.

М.Мамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, либо захватом заложника) и 186.2.2 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, а также назначены комплексные психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы.

Затем были задержаны директор Республиканского наркологического центра Тельман Мамедгасанов, завотделом Азад Алекперов и инженер Махир Абдуллаев. Решением суда в их отношении избрали крайнюю меру пресечения в виде ареста.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 и 308.2 УК.

По информации, с учетом проблем в состоянии здоровья А.Алекперова, возбужденное в его отношении уголовное дело передано в отдельное производство.