Бывший член баскетбольного клуба "Гала" приговорен к 9 годам тюрьмы

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителя Джалилабада Тогрула Аскерова, обвиняемого в продаже крупной партии наркотиков.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рагиба Салманова был зачитан приговор.

По приговору суда Т. Аскеров лишен свободы сроком на 9 лет.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, при осмотре арендованной жителем города Джалилабад Т. Аскеровым съемной квартиры в Насиминской районе, было обнаружено и изъято 3 кг 500 г опиума.

Т. Аскеров обвиняется по ст. 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК.

Напомним, что Т. Аскеров является бывшим членом баскетбольного клуба "Гала".