Бывшая сотрудница НАНА подала апелляционную жалобу

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба из приговора в отношении обвиняемой в мошенничестве Алии Джахангировой.

Как сообщает Report, предстоящее в Бакинском апелляционном суде заседание назначено на 31-ое мая.

Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Ризвана Сафарова.

Отметим, что А.Джахангирова 1973 г.р. считается виновной в мошенничестве в отношении двух человек.

Она взяла у них деньги, обещав помочь в организации издательского дела.

Один из пострадавших заявил, что передал А.Джахангировой 70 000 манатов, а другой - 18 000 манатов.

А.Джахангирова ранее работала дизайнером в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Она заявила, что до того, как была арестована, уволилась из НАНА по собственному желанию.

А.Джахангирова обвиняется по ст. 178.3.2 (нанесение ущерба в крупном размере) УК.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Джахангирову лишили свободы сроком на 8 лет.