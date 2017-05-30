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    Бывшая сотрудница НАНА подала апелляционную жалобу

    Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Ризвана Сафарова

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба из приговора в отношении обвиняемой в мошенничестве Алии Джахангировой. 

    Как сообщает Report, предстоящее в Бакинском апелляционном суде заседание назначено на 31-ое мая. 

    Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Ризвана Сафарова. 

    Отметим, что А.Джахангирова 1973 г.р. считается виновной в мошенничестве в отношении двух человек.  

    Она взяла у них деньги, обещав помочь в организации издательского дела. 

    Один из пострадавших заявил, что передал А.Джахангировой 70 000 манатов, а другой - 18 000 манатов. 

    А.Джахангирова ранее работала дизайнером в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Она заявила, что до того, как была арестована, уволилась из НАНА по собственному желанию. 

    А.Джахангирова обвиняется по ст. 178.3.2 (нанесение ущерба в крупном размере) УК. 

    По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Джахангирову лишили свободы сроком на 8 лет.  

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