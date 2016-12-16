Будка, обнаруженная на месте аварии на дне Каспия, поднята на борт корабля

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Будка, обнаруженная на дне моря во время поиска нефтяников, пропавших без вести в результате происшествия в Нефтегазодобывающем управлении имени Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть", была поднята на борт корабля.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, было установлено, что это не является предусмотренной для жилья будкой Нефтесборного пункта №3.

Выяснилось, что обнаруженная и поднятая на корабль будка является раздевалкой.

Поисковые работы продолжаются.