Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине

Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине.

Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report адвокат арестованных азербайджанцев Валерий Добраница, вчера в Обуховском районном суде Киевской области граждане Азербайджана Мисир Гасымлы и Субхан Гулиев были приговорены к 8 годам лишения свободы.

"Мы ожидали справедливого решения суда и поэтому готовимся подать жалобу в Апелляционный суд Киева. За год и 8 месяцев мы не услышали от прокуроров ни одного факта, подтверждающего вину граждан Азербайджана. Мы считаем обвинения сфабрикованными", - сказал адвокат.

Валерий Добраница отметил, что неоднократно обращался в посольство Азербайджана в Украине: "В ответных письмах, которые я получал, говорилось, что все решения будут приниматься в рамках закона. Но, к сожалению, в итоге решение суда нас не удовлетворило. Мы не остановимся, мы продолжим нашу борьбу. Если апелляционная жалоба не будет удовлетворена, мы обратимся в Верховный суд. Потому что они арестованы незаконно".