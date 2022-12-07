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Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине

Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине.
Происшествия
7 декабря 2022 г. 20:57
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине

Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report адвокат арестованных азербайджанцев Валерий Добраница, вчера в Обуховском районном суде Киевской области граждане Азербайджана Мисир Гасымлы и Субхан Гулиев были приговорены к 8 годам лишения свободы.

"Мы ожидали справедливого решения суда и поэтому готовимся подать жалобу в Апелляционный суд Киева. За год и 8 месяцев мы не услышали от прокуроров ни одного факта, подтверждающего вину граждан Азербайджана. Мы считаем обвинения сфабрикованными", - сказал адвокат.

Валерий Добраница отметил, что неоднократно обращался в посольство Азербайджана в Украине: "В ответных письмах, которые я получал, говорилось, что все решения будут приниматься в рамках закона. Но, к сожалению, в итоге решение суда нас не удовлетворило. Мы не остановимся, мы продолжим нашу борьбу. Если апелляционная жалоба не будет удовлетворена, мы обратимся в Верховный суд. Потому что они арестованы незаконно".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada iki azərbaycanlının həbsi ilə bağlı məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti veriləcək

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