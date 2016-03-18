Судебное дело между Центробанком и банком с аннулированной лицензией будет пересмотрено

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе открытого акционерного общества Gencebank, лицензия которого аннулирована, в отношении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмиры Нагиевой было вынесено решение.

Согласно решению, определение и решение суда первой инстанции ликвидированы. Дело по назначению направлено в Гянджинский административно-экономический суд.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана подал в суд на ОАО Gencebank, лицензия которого аннулирована. ЦБА выдвинул иск об объявлении банка банкротом, назначении ООО Azerbaijan International Consulting Company в качестве ликвидационной комиссии, установления месячной зарплаты для ликвидационной комиссии в размере 15 тыс. манатов. 1-й Бакинский административно-экономический суд отклонил ходатайство ОАО, и вынес решение о банкротстве банка. Не согласившись с решением, Gencebank подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.