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    БТА: Перевозчиков, потребовавших с пассажиров плату, накажут

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Несмотря на требования Бакинского транспортного агентства (БТА), водители действующих в Баку некоторых маршрутных автобусов потребовали плату с пассажиров.

    Об этом Report сообщили жители столицы.

    По их словам, в настоящее время у пассажиров маршрутных автобусов 30, 32, 46 и 49 требуют плату за проезд.

    Глава пресс-службы БТА Маис Агаев сообщил Report, что не соответствующие требованиям перевозчики будут наказаны.

    "В отношении перевозчиков, которые в такой день не выполнили данные поручения, вызвали недовольство пассажиров, и безответственно отнеслись к работе, будут применены самые жесткие меры", - отметил он.  

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