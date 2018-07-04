БТА: Перевозчиков, потребовавших с пассажиров плату, накажут

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Несмотря на требования Бакинского транспортного агентства (БТА), водители действующих в Баку некоторых маршрутных автобусов потребовали плату с пассажиров.

Об этом Report сообщили жители столицы.

По их словам, в настоящее время у пассажиров маршрутных автобусов 30, 32, 46 и 49 требуют плату за проезд.

Глава пресс-службы БТА Маис Агаев сообщил Report, что не соответствующие требованиям перевозчики будут наказаны.

"В отношении перевозчиков, которые в такой день не выполнили данные поручения, вызвали недовольство пассажиров, и безответственно отнеслись к работе, будут применены самые жесткие меры", - отметил он.